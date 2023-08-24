В Калифорнии три человека погибли при стрельбе в баре

В США произошла перестрелка в байкерском баре. В результате три человека погибли, еще шестеро госпитализированы.

Трагедия произошла в городе Трабуко-кэньон в популярном у байкеров баре Cook»s Corner. Как сообщили в департаменте шерифа округа Орендж, один из посетителей открыл огонь по людям. Предположительно, мотивом для перестрелки стал конфликт между двумя группами байкеров.

В результате три человека получили смертельные травмы, еще шестеро госпитализированы, пятеро из них с огнестрельными ранениями.

В настоящее время проводится расследование. Установлено, что мужчина, который первым открыл огонь, ранее был полицейским.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»