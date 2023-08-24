В Калифорнии три человека погибли при стрельбе в баре

В США произошла перестрелка в байкерском баре. В результате три человека погибли, еще шестеро госпитализированы.
Трагедия произошла в городе Трабуко-кэньон в популярном у байкеров баре Cook»s Corner. Как сообщили в департаменте шерифа округа Орендж, один из посетителей открыл огонь по людям. Предположительно, мотивом для перестрелки стал конфликт между двумя группами байкеров.
В результате три человека получили смертельные травмы, еще шестеро госпитализированы, пятеро из них с огнестрельными ранениями.
В настоящее время проводится расследование. Установлено, что мужчина, который первым открыл огонь, ранее был полицейским.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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