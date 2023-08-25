В Индии нашли скелет пропавшей пять лет назад телеведущей

В Индии обнаружили человеческие останки, завернутые в одеяло. Предположительно, они принадлежат телеведущей, пропавшей в 2018 году. Об этом сообщает газета Indian Express.

Сальма Султана Лашкар пропала без вести пять лет назад, теперь же у следствия появилась версия ее исчезновения. По данным полиции, женщину убил 37-летний сожитель, работающий фитнес-инструктором.

По версии следствия, мужчина расправился с возлюбленной из-за финансовых разногласий. Чтобы спрятать тело, убийца привлек двух сообщников. Вместе они завернули труп в одеяло и вывезли на пустырь, где через год началось строительство автомагистрали.

На этой неделе подозреваемые были арестованы. Удалось установить примерное место захоронения. Останки отправили на экспертизу, где с помощью ДНК-теста подтвердят личность погибшей женщины.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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