российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 августа 2023, 14:30 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Индии нашли скелет пропавшей пять лет назад телеведущей

Фото: Freepik

В Индии обнаружили человеческие останки, завернутые в одеяло. Предположительно, они принадлежат телеведущей, пропавшей в 2018 году. Об этом сообщает газета Indian Express.

Сальма Султана Лашкар пропала без вести пять лет назад, теперь же у следствия появилась версия ее исчезновения. По данным полиции, женщину убил 37-летний сожитель, работающий фитнес-инструктором.

По версии следствия, мужчина расправился с возлюбленной из-за финансовых разногласий. Чтобы спрятать тело, убийца привлек двух сообщников. Вместе они завернули труп в одеяло и вывезли на пустырь, где через год началось строительство автомагистрали.

На этой неделе подозреваемые были арестованы. Удалось установить примерное место захоронения. Останки отправили на экспертизу, где с помощью ДНК-теста подтвердят личность погибшей женщины.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Убийства

В Ленобласти женщина зарубила сожителя топором / В Калифорнии три человека погибли при стрельбе в баре / Житель Индонезии 10 раз пырнул жену после новости, что их четверо детей не от него / «Ангарского маньяка» обвинили в убийстве еще трех женщин / В Адыгее экс-капитана милиции обвинили в убийстве 20-летней давности / Умер пострадавший от обстрела ВСУ белгородец / Чета хабаровчан насмерть забила гостя и выбросила в окно / Кандидат в президенты Эквадора застрелен на митинге

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Убийства,