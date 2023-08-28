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Британские власти хотят помечать нелегальных мигрантов GPS-трекерами

Фото: Freepik

В Великобритании предложили раздавать GPS-трекеры нелегальным мигрантам, чтобы можно было отслеживать их местоположение. Об этом сообщает газета Times.

В настоящее время в королевстве наблюдается миграционный кризис, несмотря на то что правоохранители имеют право задерживать и депортировать нелегалов, мест для содержания под стражей катастрофически не хватает. Временные изоляторы для мигрантов могут вместить только 2,5 тысячи человек, тогда как предоставления убежища ожидают более 175 тысяч.

Министерство внутренних дел предложило снабжать нелегалов GPS-трекерами. Тогда полиция сможет отслеживать местонахождение мигрантов, а те попросту не смогут скрыться, когда придет их очередь для депортации.

Впрочем, у этой идеи есть и много противников. В первую очередь реализация подобной меры будет сопряжена с огромными финансовыми расходами, опасаются в британском правительстве.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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