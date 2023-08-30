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Среда, 30 августа 2023, 14:18 мск

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В центре Нью-Йорка из-за прорыва трубы затопило станцию метро

В Нью-Йорке обветшавший водопровод стал причиной затопления станции метро. Об этом сообщает газета New York Times.

Коммунальная авария произошла на площади Таймс-сквер. 120-лентий водопровод прорвало во вторник утром, в результате чего в систему метрополитена попало примерно 1,8 миллиона галлонов воды.

Для проведения ремонтных работ коммунальным службам пришлось перекрыть некоторые улицы Манхеттена. Причина поломки устанавливается.

В результате в центре «большого яблока», где и в обычно время наблюдаются автомобильные заторы, возникли многокилометровые пробки. Позже администрация Нью-Йорка сообщила, что движение было восстановлено. Авария негативно отразилась на повседневной жизни 300 тысяч американцев.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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