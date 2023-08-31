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Четверг, 31 августа 2023, 14:13 мск

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В Казахстане хотят ввести запрет на ввоз праворульных авто

Власти Казахстана собираются ввести временный запрет на поставки из-за рубежа праворульных легковых автомобилей. Проект соответствующего документа опубликован на портале нормативно правовых актов.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан планирует запретить на шесть месяцев ввоз праворульных легковых автомобилей. Инициатива будет находиться на этапе публичного обсуждения до 13 сентября.

Если приказ будет одобрен, то он вступит в силу через десять дней со дня его официальной публикации.

Отмечается, что с 2007 года Казахстане действует запрет на первичную регистрацию праворульных машин. Однако жители обходят ограничение, декларируя импорт праворульных авто в качестве автозапчастей и комплектующих.

Астана, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Казахстан

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