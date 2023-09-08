В Гонконге из-за сильных ливней пострадали более 80 человек

На юг Китая обрушились сильные ливни, принесенные тайфуном Хайкуи. В Гонконге из-за непогоды остановили торги на бирже и закрыли образовательные учреждения. В ряде районов наводнения стали причиной транспортного коллапса. По последним данным, от последствий стихии пострадали 83 человека.

Как сообщили в метеорологической обсерватории Гонконга, накануне на город обрушилось рекордное количество осадков – 158,1 мм в час. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений с 1884 года, передает «Синьхуа». Область низкого давления затронула и близлежащий Шэньчжэнь, где зафиксирован рекордный за последние 70 лет уровень осадков.

В связи с погодными условиями были остановлены торги на гонконгской фондовой бирже. «В связи с действующим «черным» штормовым предупреждением и экстремальными условиями торгов на рынках ценных бумаг и деривативов сегодня не будет», – говорится в заявлении на сайте биржи.

Кроме того, власти приняли решение о закрытии школ и других образовательных учреждений. Офисным работникам также рекомендовали по возможности оставаться дома.

На данный момент известно о 83 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии, передает Reuters.

Тем временем, ливни спровоцировали проблемы с общественным транспортом. Затоплен городской туннель кросс-Харбор – одна из главных транспортных артерий. Ситуация осложняется тем, что почва не успела просохнуть от супертайфуна, обрушившегося на регион неделей ранее.

В соцсетях появились ролики, где работники метро пробираются по пояс в воде на станции. Одна из линий железнодорожной сети города перекрыта для движения. Паромные операторы Макао заявили, что несколько рейсов в игорный центр будут отменены.

Гонконг, Зоя Осколкова

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