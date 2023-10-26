В США специалист по ядам отравил жену ради страховки

В США специалист по ядам отравил жену, чтобы получить страховку, и пытался добиться быстрой кремации тела. Об этом сообщает Associated Press.

32-летняя Бетти Боуман умерла через несколько дней после того, как попала в больницу с расстройством пищеварения. Врачи лечили ее от пищевого отравления, но это не помогло, женщина скончалась.

Муж погибшей Коннор Боуман пытался добиться быстрой кремации тела, утверждая, что его супруга на этом настаивала перед смертью. Кроме того, он заявил, что жена страдала редким заболеванием. Однако анализы не показали его наличие. Медикам все это показалось подозрительным, тогда они сообщили о случившемся правоохранителям.

Вскрытие показало, что женщина умерла от токсического воздействия колхицина – лекарства, используемого для лечения подагры. При этом у пациентки не было такого заболевания и колхицин ей не назначали.

В то же время следователи нашли несколько доказательств того, что к смерти может быть причастен супруг. В частности, он Коннор недавно проводил исследования колхицина, хотя ни ему, ни его коллегам не поступало никаких запросов по поводу данного препарата. Кроме того, в браузере нашли поисковый запрос, где он переводил вес жены в килограммы и рассчитывал дозировку, которая является смертельной. Также мужчина интересовался, может ли история поиска в интернете использоваться в качестве доказательства в суде. При поступлении в больницу женщина жаловалась, что ее стошнило после того, как он выпила напиток во время ужина с мужем.

Возможным мотивом преступления может быть получение страховой выплаты за смерть жены, которая была застрахована на 500 тысяч долларов. Судьбу обвиняемого в скором времени решит суд.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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