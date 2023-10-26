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Суббота, 28 октября 2023, 02:31 мск

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Казахстан собирается ужесточить выдачу банковских карт иностранцам

Национальный банк Казахстана планирует ужесточить правила выдачи платежных карт гражданам других стран. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, иностранцам или лицам без гражданства для получения банковской карты будет необходимо сначала получить разрешение на временное или постоянное проживание в республике в соответствии с законом «О миграции населения».

Необходимость данного требования Нацбанк Казахстана объяснил минимизацией рисков использования карт нерезидентами для совершения противоправных операций, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков и игорного бизнеса.

Проект соответствующего постановления будет находиться на публичном обсуждении до 9 ноября.

Астана, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Казахстан

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