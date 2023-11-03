В Европе число жертв шторма выросло до десяти

В Европе растет число жертв шторма «Киаран». Сообщается о погибших во Франции, Бельгии, Нидерландах, Испании и Германии. Во многих северо-западных регионах введен режим повышенной опасности.

Ранее сообщалось, что в итальянской Тоскане жертвами наводнения стали три человека, еще один пропал без вести в Венето.

Два человека погибли во Франции. Там водителя грузовика придавило деревом, также стало известно о смерти 70-летнего мужчины. Кроме того, 15 человек получили различные ранения.

В Бельгии погибли два человека, в том числе пятилетний ребенок.

В Испании сообщается о смерти женщины, еще три человека пострадали.

В Нидерландах один человек погиб в провинции Лимбург. 10 пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В Германии дерево насмерть придавило 46-летнюю жительницу Баварии.

Шторм «Киаран» принес в Европу мощные ливни, которые стали причиной подтоплений жилых районов. Скорость ветра достигает 200 км/ч. Стихия повлияла на работу общественного транспорта. Паромная переправа между Францией и Великобританией работает с ограничениями. В аэропортах отменяют десятки рейсов.

Рим, Зоя Осколкова

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