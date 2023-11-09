В Панаме пенсионер из США застрелил заблокировавших дорогу экоактивистов

В Панаме 77-летний американец выстрелил из пистолета в экоактивистов, которые заблокировали дорогу в знак протеста. Об этом сообщает Daily Mail.

Протестующие перегородили шоссе, по которому не смог проехать американский адвокат на пенсии Кеннет Дарлингтон. Мужчина вышел из машины и выстрелил в демонстрантов.

В результате один из экоактивистов скончался на месте, еще один умер в больнице от полученного огнестрельного ранения.

Пенсионера задержали и предъявили обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. Дальнейшую судьбу американца определит суд.

Панама, Зоя Осколкова

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