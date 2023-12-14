Южная Корея поднимала истребители из-за самолетов России и КНР

Несколько китайских и российских военных самолетов были замечены над Японским морем, из-за чего Южная Корея подняла в воздух свои истребители. При этом никаких международных норм нарушено не было.

Как сообщил южнокорейский комитет начальников штабов, два военных самолета КНР и четыре военных самолета РФ временно зашли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи (KADIZ) над Восточным (Японским) морем. Нарушения воздушного пространства зафиксировано не было.

В Минобороны России не раз подчеркивали, что полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Стоит отметить, что Россия не признает зону KADIZ, в одностороннем порядке установленную Южной Кореей, о чем Москва неоднократно уведомляла Сеул. Однако другие страны заблаговременно сообщают южнокорейским военным о намерении войти в зону идентификации ПВО.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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