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Вторник, 26 декабря 2023, 15:18 мск

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Самая дорогая пряность в мире подорожала в два раза

Мировые цены на шафран выросли вдвое из-за морозов, жары и засухи. Об этом пишет газета Financial Times.

Шафрановый бизнес в Иране переживает не лучшие времена. Плохие погодные условия привели к снижению урожайности, в результате стоимость самой дорогой пряности в мире достигла нового максимума.

На Иран приходится 90% мирового производства шафрана. Сейчас цена килограмма пряности доходит до 1400 долларов на внутреннем рынке. Экспортеры просят за продукт до 1800 долларов за килограмм.

Дело в том, что в Восточном Иране на плантации шафрана сначала обрушилась очень морозная зима, а затем засушливая весна и очень жаркое лето. В результате производителям удалось собрать лишь 170 тонн пряности. Для сравнения в прошлом году иранские компании произвели 400 тонн шафрана.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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