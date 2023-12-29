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Пятница, 29 декабря 2023, 09:57 мск

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В Казахстане исключат «Талибан»* из списка запрещенных организаций

Власти Казахстана приняли решение исключить движение «Талибан» (организация запрещена в России) из списка запрещенных в стране организаций. Об этом заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Казахстан регулярно пересматривает национальный список запрещенных террористических организаций. «В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения «Талибан»* в соответствии с практикой ООН», – отметил Смадияров в интервью агентству Казинформ.

Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, движение «Талибан»* не входит в списки организаций, признанных в качестве террористических.

«Что касается политических контактов, хотелось бы подчеркнуть, что Казахстан и далее будет строго придерживаться принимаемых Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН решений и резолюций», – добавил дипломат.

* запрещенная в России террористическая организация

Астана, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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