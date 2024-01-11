В Турции пациент психиатрической клиники устроил пожар

В Турции пациент намеренно устроил пожар в психиатрической клинике. Об этом сообщает газета Hurriyet.
ЧП произошло на юго-востоке страны в Батмане. Пациент частной психиатрической клиники поджег комнату, в которой находился.
На место прибыли пожарные бригады, весь персонал и других пациентов эвакуировали и разместили в соседней больнице. Пожар удалось оперативно потушить.
Виновник долгое время отказывался выходить из своей палаты, но его все-таки удалось уговорить. В результате он был задержан. О пострадавших не сообщается.
Анкара, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»