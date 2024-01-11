российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 января 2024, 11:57 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Турции пациент психиатрической клиники устроил пожар

В Турции пациент намеренно устроил пожар в психиатрической клинике. Об этом сообщает газета Hurriyet.

ЧП произошло на юго-востоке страны в Батмане. Пациент частной психиатрической клиники поджег комнату, в которой находился.

На место прибыли пожарные бригады, весь персонал и других пациентов эвакуировали и разместили в соседней больнице. Пожар удалось оперативно потушить.

Виновник долгое время отказывался выходить из своей палаты, но его все-таки удалось уговорить. В результате он был задержан. О пострадавших не сообщается.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Турция

США и Европа приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 / В автокатастрофе в Турции погибли 11 человек / В Турции задержали международного наркобарона / Глава турецкого ЦБ переехала к родителям из-за высоких цен на жилье / Турецкому курорту грозит дефицит питьевой воды / Турция начала поставки яиц в Россию / В Турции хотят пересмотреть формат «Все включено» / В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы из-за сильного тумана

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Турция,