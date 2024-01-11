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США обвинили Россию и Китай в попытках помешать работе системы GPS

Фото: Pixabay

Россия и Китай развертывают средства противодействия американской глобальной спутниковой навигационной системе GPS. Об этом заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

«Россия и Китай развивают свои военные доктрины так, чтобы они в большей степени касались космоса. Они развертывают средства, которые могут быть использованы против GPS и других жизненно важных систем в космосе», – отметила замглавы Пентагона.

По ее словам, Россия и Китай наращивают космический и противокосмический потенциалы, таким образом бросая вызов Соединенным Штатам. В то время как сегодня, как никогда ранее, космос является неотъемлемой частью военных операций.

«И наши соперники это знают. Они понимают, в какой степени американский образ жизни и методы ведения войны США зависят от мощи в космосе, и они хотят подорвать наше преимущество в этой сфере», – сказала Хикс.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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