Шотландцы стали чаще обжигаться грелками, пытаясь сэкономить на отоплении

В Шотландии медики бьют тревогу, так как резко выросло число пациентов, получивших ожоги из-за несчастных случаев с грелками. Об этом сообщает Daily Mail.

Королевская детская больница в Глазго сообщила о всплеске случаев получения ожогов этой зимой. В медучреждение все чаще поступают дети, которые ошпарились кипятком из грелки. Высокие счета за электроэнергию вынуждают жителей экономить на отоплении, самым доступным способом согреться является грелка с горячей водой.

«Мы считаем, что число пациентов, поступающих к нам с ожогами от грелок, может быть выше из-за текущей стоимости жизни и того, что все больше людей используют их как доступный способ согреться дома», – рассказала изданию медсестра Шэрон Рамзи, специализирующаяся на педиатрических ожогах.

Национальная служба здравоохранения Большого Глазго и Клайд выпустила рекомендации о том, как наполнять и использовать грелки, чтобы избежать ожогов и ошпариваний. Жителям советуют каждый раз проверять целостность грелки, не заливать кипяток непосредственно из чайника, а также следить за тем, чтобы ребенок не садился на грелку и не пытался сдавить ее руками.

Тем временем, представитель шотландских либерал-демократов Алекс Коул-Гамильтон считает, что сложившаяся ситуация говорит о том, что правительство Шотландии должно оказать гораздо большую поддержку нуждающимся семьям.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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