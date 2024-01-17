Европейские ученые нашли плюс для здоровья в отключенном дома отоплении

В Нидерландах ученые выяснили, что временное отключение отопления в доме помогает снижать риски развития диабета второго типа. Об этом пишет DailyMail.

Специалисты Маастрихтского университета провели эксперимент с участием добровольцев. Людей подвергали воздействию температуры от 14 до 15°C в течение шести часов в день на протяжении десяти дней, измеряя уровень глюкозы до и после воздействия холода.

Оказалось, что организм участников на 40% быстрее выводил лишний сахар из организма, таким образом, снижался риск развития диабета, утверждают авторы исследования.

Для достижения терапевтического эффекта от холода ученые советуют для начала убавлять температуру всего на пару градусов на несколько часов в день. Только затем можно переходить к более серьезным изменениям.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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