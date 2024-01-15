В ЮАР 11 человек погибли во время наводнения

В Южно-Африканской республике 11 человек стали жертвами паводка. Об этом сообщает телеканал SABC.

Ливни обрушились на провинцию Квазулу-Натал. По предварительным данным, наводнением были повреждены сотни домов. Кроме того, в городе Дурбан затоплены части автомагистралей.

Экстренные службы сообщили об 11 погибших. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Не исключено, что число жертв может вырасти.

Как сообщалось ранее, в Рио-де-Жанейро 11 человек погибли во время наводнения, вызванного сильными ливнями. Мэр города объявил чрезвычайное положение.

Кейптаун, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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