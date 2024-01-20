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Суббота, 20 января 2024, 10:20 мск

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При взрыве на фабрике в Китае погибли восемь человек

В Китае прогремел взрыв на производственном предприятии в восточной провинции Цзянсу. По последним данным, погибли восемь человек.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, инцидент произошел рано утром в помещении, которое сейчас занимает компания Shenrong Metal Technology Limited. Предположительно, речь идет о взрыве пылевоздушной смеси.

В результате восемь человек получили смертельные травмы. Еще восьми пострадавшим понадобилась помощь медиков.

В настоящее время проводится расследование причин произошедшего.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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