При взрыве на фабрике в Китае погибли восемь человек

В Китае прогремел взрыв на производственном предприятии в восточной провинции Цзянсу. По последним данным, погибли восемь человек.
Как сообщает Центральное телевидение Китая, инцидент произошел рано утром в помещении, которое сейчас занимает компания Shenrong Metal Technology Limited. Предположительно, речь идет о взрыве пылевоздушной смеси.
В результате восемь человек получили смертельные травмы. Еще восьми пострадавшим понадобилась помощь медиков.
В настоящее время проводится расследование причин произошедшего.
Пекин, Зоя Осколкова
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