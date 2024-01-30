В Казахстане при взрыве газа погибли два человека

В Казахстане из-за взрыва газа обрушился многоквартирный дом. В результате погибли два человека.

Взрыв прогремел в 12-квартирном жилом доме в поселке Ботакара Карагандинской области. Обрушились перекрытия второго этажа, под завалами оказались люди.

«На месте организован штаб. В ликвидации задействованы 45 человек и 13 единиц техники», – написал аким (мэр) Бухар-Жырауского района Аблай Султангали в социальных сетях.

В ходе спасательной операции из-под обломков вытащили шесть человек, пострадавших доставили в больницу. Чуть позже были обнаружены тела двоих погибших.

Астана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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