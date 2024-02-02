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В Китае предпринимательница установила чипы слежения на полицейские машины

В Китае задержали владелицу транспортной компании, которая установила на полицейские автомобили чипы слежения. Об этом пишет China Daily.

Во время планового технического обслуживания полицейские обнаружили на одной из служебных машин устройство, которое было прикреплено в незаметном месте. Выяснилось, что это GPS-трекер. Подобные чипы нашлись у шести автомобилей.

В ходе расследования выяснилось, что устройства прикрепила местная предпринимательница, владеющая транспортным парком. Женщина отслеживала передвижения полицейских и передавала данные своим водителям, чтобы те меняли маршруты во избежании проверок.

В результате бизнесвумен арестовали. Позже суд назначил обвиняемой штраф, кроме того, она провела под арестом восемь дней.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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