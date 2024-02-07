Ракета хуситов повредила греческий сухогруз в Аденском проливе

Хуситы запустили шесть ракет в сторону Красного моря и Аденского залива. Один снаряд повредил греческий сухогруз под флагом Маршалловых островов. Об этом сообщило центральное командование Пентагона.

Шесть противокорабельных ракет были запущены из подконтрольных районов Йемена. Три снаряда были направлены в сторону греческого сухогруза MV Star Nasia: один упал в воду, второй взорвался рядом и незначительно повредил судно, третий сбил американский эсминец.

Еще три ракеты упали в воду рядом с британским торговым судном MV Morning Tide, которое продолжило путь. О повреждениях и пострадавших не сообщается, отметили в Пентагоне.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс в парламенте Соединенного королевства заявил, что удары американо-британской коалиции по Йемену пока не смогли полностью предотвратить новые нападения на торговые суда в Красном море.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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