В Техасе женщина с ребенком устроила стрельбу в церкви

В Техасе произошла стрельба в евангелистской церкви. По предварительным данным, один человек погиб, двое пострадали, в том числе пятилетний ребенок.
Как сообщают американские СМИ, огонь по прихожанам открыла женщина. Кроме того, она кричала, что у нее в рюкзаке находится взрывное устройство.
К месту подъехали несколько десятков полицейских машин. Нападавшую удалось ликвидировать. Проводится расследование.
Ранения получили 57-летний мужчина и пятилетний мальчик. Ребенок находится в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи.
Остин, Зоя Осколкова
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