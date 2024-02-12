В Техасе женщина с ребенком устроила стрельбу в церкви

В Техасе произошла стрельба в евангелистской церкви. По предварительным данным, один человек погиб, двое пострадали, в том числе пятилетний ребенок.

Как сообщают американские СМИ, огонь по прихожанам открыла женщина. Кроме того, она кричала, что у нее в рюкзаке находится взрывное устройство.

К месту подъехали несколько десятков полицейских машин. Нападавшую удалось ликвидировать. Проводится расследование.

Ранения получили 57-летний мужчина и пятилетний мальчик. Ребенок находится в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Остин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube