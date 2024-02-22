В Турции вооруженный пистолетом отец взял в заложники сына

В Анкаре вооруженный мужчина взял в заложники семилетнего сына. Освобождать ребенка пришлось полиции. Об этом сообщает Star.

35-летний мужчина развелся с женой две недели назад. Он отказался отдавать сына бывшей супруге и заперся с мальчиком в своей квартире.

Предположительно, у мужчины есть психологические проблемы, также он страдает от наркотической зависимости. Отец в течение 12 часов удерживал ребенка, угрожая ему пистолетом.

На место прибыли бойцы спецназа. После безуспешных переговоров было решено провести штурм. Силовики ранили мужчину в ногу, мальчик был освобожден. Ребенку оказывается психологическая помощь. Проводится расследование.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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