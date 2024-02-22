В США домашняя ядовитая ящерица убила своего хозяина

В США ядовитая ящерица выбралась из вольера и укусила хозяина. Мужчина скончался. Об этом сообщает Fox News.

34-летний житель города Лейквуд в штате Колорадо держал у себя двух аризонских ядозубов. Его подруга услышала странный звук, а когда вошла в комнату, то обнаружила, что ящерица выбралась из клетки, а ее хозяин бьется в судорогах на полу.

Пострадавшего госпитализировали с сильнейшим отравлением. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но мужчина скончался.

В дом к погибшему наведались сотрудники службы по контролю за животными и изъяли опасных пресмыкающихся, а также более 20 пауков различных видов. В полиции сообщили, что местные законы запрещают держать этих ящериц в качестве домашних животных.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube