российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 февраля 2024, 16:33 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США домашняя ядовитая ящерица убила своего хозяина

Фото: Pixabay

В США ядовитая ящерица выбралась из вольера и укусила хозяина. Мужчина скончался. Об этом сообщает Fox News.

34-летний житель города Лейквуд в штате Колорадо держал у себя двух аризонских ядозубов. Его подруга услышала странный звук, а когда вошла в комнату, то обнаружила, что ящерица выбралась из клетки, а ее хозяин бьется в судорогах на полу.

Пострадавшего госпитализировали с сильнейшим отравлением. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но мужчина скончался.

В дом к погибшему наведались сотрудники службы по контролю за животными и изъяли опасных пресмыкающихся, а также более 20 пауков различных видов. В полиции сообщили, что местные законы запрещают держать этих ящериц в качестве домашних животных.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Столтенберг не смог назвать дату поставок F-16 на Украину / Почти 70% американцев назвали Байдена старым для второго срока / Boeing уволила руководителя программы бракованных самолетов / В Кремле назвали оскорбительным для США выпад в адрес Путина / В США врача приговорили к тюрьме по закону Родченкова / Байден снова по-хамски обозвал Путина / Американского моряка обвинили в шпионаже в Японии / Власти Чикаго подали в суд на крупнейшие нефтегазовые компании мира из-за экологии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,