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Американец заработал почти два миллиона долларов, подслушав рабочие звонки жены

Житель США заработал на бирже 1,76 млн долларов, подслушав рабочие разговоры своей супруги. Об этом сообщает Business Insider.

Житель Техаса и его жена работали на удаленке, поэтому муж мог слышать деловые переговоры супруги, занимающей должность по поглощениям и слияниям. Мужчина узнал о покупке нефтегазовой корпорацией BP компании TravelCenters of America и купил акции поглощаемой фирмы. После сделки он продал ценные бумаги по завышенной цене.

В BP провели внутреннее расследование, тогда муж признался в содеянном. Женщину уволили из компании, после чего она развелась с супругом.

Прокуратура Южного округа Техаса возбудила дело по факту незаконных операций с ценными бумагами. По итогам расследования мужчине грозит штраф и лишение права занимать определенные должности в компаниях.

Остин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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