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В международном аэропорту Астаны произошел пожар

В международном аэропорту Астаны произошел пожар, из-за чего были задержаны около 20 рейсов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Сообщение о возгорании поступило около восьми утра из коммутационного узла международного аэропорта Астаны. Спустя полчаса огонь был полностью локализован.

«Из-за сильного дыма при тушении пожара все пассажиры терминала аэропорта были эвакуированы в безопасное место», – говорится в сообщении.

Прием прибывающих рейсов не останавливался, при этом на вылет были задержаны 18 бортов, направлявшихся в Дубай, Шымкент, Алматы, Стамбул и Санкт-Петербург.

Администрация аэропорта принесла извинения за задержку и обеспечила пассажиров напитками и питанием.

Астана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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