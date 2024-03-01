российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 1 марта 2024, 13:44 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Германии военнослужащий застрелил четырех человек

На севере Германии обнаружили застреленными четырех человек, в том числе ребенка. В убийстве подозревают военнослужащего. Об этом сообщает Bild.

Тела были найдены в частном доме в Шесселе. Для поимки подозреваемого задействовали десятки силовиков.

По данным газеты, среди погибших бывшая девушка военнослужащего, ее ребенок, а также ее новый партнер и мать.

В настоящее время правоохранители выясняют мотивы убийцы. Сообщается, что в его автомобиле нашли боеприпасы и взрывчатку.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Убийства

Туляк нанял киллера для бывшего мужа своей девушки / Полицейские Казахстана задержали подозреваемого в убийстве трех человек в России / Израиль обстрелял толпу голодных палестинцев, ожидавших грузовик с гумпомощью / Убитый в Испании перебежчик Кузьминов был под украинским «планом защиты» / В Донецке один человек убит, пятеро ранены при обстреле ВСУ / В США неизвестный устроил стрельбу в ресторане / В горах Папуа – Новой Гвинеи обнаружили 64 окровавленных тела / ВСУ обстреляли Белгород, США отодвинули помощь Украине, Ереван обвинил Баку в подготовке войны – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Германия, детоубийство, Убийства,