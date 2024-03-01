В Германии военнослужащий застрелил четырех человек

На севере Германии обнаружили застреленными четырех человек, в том числе ребенка. В убийстве подозревают военнослужащего. Об этом сообщает Bild.
Тела были найдены в частном доме в Шесселе. Для поимки подозреваемого задействовали десятки силовиков.
По данным газеты, среди погибших бывшая девушка военнослужащего, ее ребенок, а также ее новый партнер и мать.
В настоящее время правоохранители выясняют мотивы убийцы. Сообщается, что в его автомобиле нашли боеприпасы и взрывчатку.
Берлин, Зоя Осколкова
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