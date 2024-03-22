Американский пилот передал секретные фото антиправительственному движению

Бывшего американского пилота подозревают в передаче секретных данных третьим лицам. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на письменное заключение Федерального бюро расследований.

Предположительно, 28-летний бывший летчик Джейсон Грей передал изображения, которые являются секретными. Фото были получены из разведывательных данных Агентства национальной безопасности на Аляске.

Пилот создал страницу в соцсетях для сторонников американской ультраправой антиправительственной группы «Бугало Бойз», которые заявляют о своих планах развязывания второй гражданской войны или революции в США.

Доступ Грея к конфиденциальной информации был ограничен после того, как против него были выдвинуты обвинения. В расследовании этого дела принимают участие Пентагон и Агентство национальной безопасности.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube