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Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Джулиана Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может продолжать оспаривать решение об экстрадиции в США. Такое решение вынес Высокий суд Лондона.

У здания суда в столице Великобритании собрались люди, поддерживающие журналиста. В США ему грозит до 175 лет лишения свободы за публикацию записей об убийствах американскими солдатами мирных жителей в Ираке, доказательств причастности США к госпереворотам в ряде стран и эскалации вооруженных конфликтов.

Супруга Ассанжа Стелла написала, что если Джулиан проиграет сегодняшнее рассмотрение, то это будет концом правосудия в Великобритании.

Летом 2022 года британское МВД одобрило экстрадицию основателя WikiLeaks в Штаты. В свою очередь власти Австралии призвали освободить своего гражданина и не выдавать его в США.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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