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Среда, 27 марта 2024, 11:05 мск

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В Италии мужчина умер во время обряда экзорцизма

Полиция в Италии обвинила мужчину и женщину в убийстве их родственника. 43-летний мужчина умер во время обряда экзорцизма, передает BFM-TV.

Тело мужчины нашли 10 февраля в его квартире в городе Саласса, и полиция заподозрила передозировку запрещенных веществ. Но после экспертизы и проверки выяснилось, что погибший задохнулся во время мусульманского ритуала экзорцизма.

Жена и дядя погибшего решили, что их родственник одержим. Во время первого ритуала мужчине стало плохо, прибывшая скорая госпитализировала его. Но после лечения семейное изгнание демона повторилось, на этот раз с летальным исходом.

Турин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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