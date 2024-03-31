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Воскресенье, 31 марта 2024, 13:34 мск

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Франция передаст киевскому режиму сотни древних бронетранспортеров

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о готовности передать сотни старых бронетранспортеров VAB. Некоторым БТР уже более 40 лет, они «до сих пор на ходу», уточнил Лекорню в интервью французским СМИ.

Предполагается, что Киев получит бронетранспортеры в период с 2024 года по начало 2025 года. Одновременно французская армия будет укомплектована новыми бронемашинами Griffon.

Лекорню также сообщил о намерении отправить киевскому режиму дополнительные зенитные ракеты Aster 30 для французской системы ПВО SAMP/T.

Париж, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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