В США мужчина забрался на 45-метровую вышку связи и разобрал оборудование

Житель США взобрался на вышку связи и на протяжении четырех часов разбирал дорогостоящее оборудование. Когда вандала удалось спустить, он не смог объяснить причины своего поступка. Об этом сообщает NBC Miami.

Компания сотовой связи T-Mobile обнаружила, что на одной из вышек отключилось электричество. На место выехал техник и увидел, что питание отключено, а на самом верху, на высоте 45 метров, находится неизвестный. Работник вызвал полицию.

Злоумышленник все это время разбирал оборудование и отключал кабели, а когда приехали полицейские, заявил им, что еще не закончил работу. В результате он провел на высоте около четырех часов. Лжетехника задержали, он не смог объяснить, для чего забрался на вышку и испортил оборудование.

Компания оценила предварительный ущерб от действий вандала в сумму от 100 до 500 тысяч долларов. Предположительно, преступник ранее занимался промышленным альпинизмом, так как он очень уверенно вел себя на высоте без страховки.

Ранее в американском штате Алабама неизвестные похитили с территории радиостанции вышку высотой 60 метров.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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