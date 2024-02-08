В США с территории радиостанции украли 60-метровую вышку

В американском штате Алабама неизвестные похитили с территории радиостанции вышку высотой 60 метров. Об этом сообщает Fox News.

Пропажу владельцы участка заметили не сразу. Ландшафтные дизайнеры, которые приехали на территорию радиостанции WJLX, чтобы заняться благоустройством, заметили, что вышка высотой 60 метров бесследно исчезла вместе с оборудованием.

Расследованием кражи занимается полиция округа. В настоящее время устанавливается, каким образом злоумышленникам удалось незаметно вывезти конструкцию весом в несколько тонн.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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