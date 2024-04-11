В Вашингтоне неизвестные расстреляли шесть человек и скрылись

В Вашингтоне произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и пятеро получили ранения. Полиция разыскивает двоих подозреваемых.

Инцидент произошел на северо-востоке американской столицы, вдали от госучреждений. Двое мужчин, одна женщина, девятилетний ребенок и 12-летний подросток были доставлены в местные больницы. Кроме того, один человек погиб.

Как сообщается на странице полицейского управления Вашингтона в соцсети, правоохранители после инцидента разыскивают голубой автомобиль Toyota, в котором, предположительно, находятся два злоумышленника.

Ранее в департаменте полиции Вашингтона заявили о резком росте преступности в городе в 2023 году. Так число убийств подскочило на 35%, а количество угонов транспортных средств выросло на 82%.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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