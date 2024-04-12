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Пятница, 12 апреля 2024, 10:47 мск

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Китайская компания ввела дополнительный отпуск для несчастных сотрудников

В Китае ритейлер разрешил брать дополнительный отпуск сотрудникам, если они чувствуют себя несчастными. Об этом сообщает South China Morning Post.

Основатель сети розничных магазинов в провинции Хэнань Ю Дунлай решил помочь своим подчиненным достичь лучшего баланса между работой и личной жизнью. Он объявил, что сотрудники имеют право запросить 10 дней дополнительного отпуска по своему усмотрению.

«Я хочу, чтобы каждый сотрудник имел свободу. У каждого бывают моменты, когда он недоволен, поэтому, если ты недоволен, не приходи на работу», – сказал бизнесмен.

Взять дополнительный отдых сотрудники могут без особых причин. При этом руководство не вправе отказать, это будет считаться нарушением, если несчастный работник пожалуется, его начальника могут наказать.

Отмечается, что Ю Дунлай ранее выступал с критикой китайского бизнеса, который требует от сотрудников больше времени проводить на работе. По данным опросов, более 65% китайцев чувствуют себя усталыми и несчастными на работе.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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