В Эквадоре застрелили директора тюрьмы в день референдума по усилению борьбы с преступностью

В Эквадоре киллер убил директора в тюрьмы с день голосования об усилении мер борьбы с преступностью. Об этом пишут местные СМИ.

Дамиан Парралес занял должность директора тюрьмы пять дней назад. Он обедал с родственниками в ресторане, когда к нему подошел неизвестный и сделал несколько выстрелов. Парралес скончался на месте.

Проводится расследование. Предположительно, убийство было заказным. Выясняется личность стрелявшего.

Парралес был убит в день референдума. Жители Эквадора голосовали по вопросам усиления мер для борьбы с преступностью. В частности, в бюллетене были предложения по привлечению армии для борьбы с бандитами, упрощению процедуры экстрадиции обвиняемых преступников и продлению тюремных сроков для наркоторговцев.

Кито, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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