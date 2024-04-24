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«Талибан»* создает спецподразделение по борьбе с «Исламским государством»**

Фото: Reuters

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане планирует создать специальное подразделение для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ – запрещенная в РФ организация).

Как сообщает Afghanistan International, в спецподразделение наймут безработных талибов и вооружат их. Планируется, что эти боевики будут проводить операции против ИГ** на основании полученных талибами разведданных.

Министерство внутренних дел Афганистана дало поручение региональным властям, составить списки безработных граждан. В правительстве считают, что именно те афганцы, у которых нет работы, чаще всего вступают в ряды террористов.

«Талибан»*, «Исламское государство»** – террористические организации, запрещены в России.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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