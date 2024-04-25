В Бразилии сын отрезал матери руку ради доступа к счету в банке

В Бразилии сын напал с ножом на мать, пытаясь заставить ее отдать деньги. Об этом сообщает издание Metro.
21-летний мужчина несколько раз ударил 58-летнюю мать ножом, а затем отрезал женщине руку и скрылся. Пострадавшую нашли только на следующее утро, спасти ее не удалось.
Подозреваемого задержали полицейские. Он путался в показаниях, но затем признался, что требовал от матери деньги, которые она хранила на счете. Мужчина лишил женщину руки, надеясь с помощью отпечатков пальцев получить доступ к депозиту.
Затем убийца изменил свои показания и заявил, что мстил матери за то, что она якобы проводила над ним ритуалы черной магии. Мужчину отправили на психологическую экспертизу.
Бразилиа, Зоя Осколкова
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