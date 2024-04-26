В США четыре посетительницы салона красоты заразились ВИЧ во время «вампирского лифтинга»

В США четыре женщины заразились ВИЧ-инфекцией после посещения салона красоты. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что диагноз был официально подтвержден после продолжительного расследования. Женщины посещали салон красоты VIP Beauty Salon and Spa в Альбукерке в Нью-Мексико и делали так называемый «вампирский лифтинг» или плазмолифтинг – процедуру, которая представляет собой инъекции из плазмы, полученной из крови самих пациентов.

Косметологи обещали женщинам заметное преображение и избавление от морщин. В результате у пострадавших обнаружили ВИЧ. Женщины долгое время не знали о болезни, одна из них заразила своего партнера. Следователи считают, что жертвами недобросовестных косметологов могут быть до 60 человек. Предположительно, инфекция попала в кровь из-за многократного использования одноразовых инструментов.

Салон красоты закрыли после обнаружения многочисленных нарушений. Так препараты для инъекций хранились без этикеток в обычном холодильнике для продуктов, а сертификаты о медицинском образовании сотрудников заведения были поддельными. Владелицу салона приговорили к тюремному заключению за работу без лицензии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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