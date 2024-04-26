В Турции террористку приговорили к 1794 годам тюрьмы

В Турции исполнительницу теракта, жертвами которого стали шесть человек, приговорили к 1794 годам лишения свободы. Об этом сообщает телеканал TRT.

Ахлям аль-Башир признали виновной в причастности к взрыву, который произошел 13 ноября 2022 года на проспекте Истикляль в центре Стамбула. Установлено, что именно она подложила бомбу на пешеходной улице, популярной у туристов и местных жителей. В результате теракта погибли шесть человек, более 80 пострадали.

Прокурор просил назначить обвиняемой до трех тысяч лет тюрьмы. Суд Стамбула приговорил Ахлям аль-Башир к семи пожизненным срокам по совокупности преступлений, что составляет 1794 года лишения свободы.

Кроме того, обвиняемыми по этому делу проходит еще 35 человек.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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