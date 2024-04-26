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В США вооруженная 74-летняя пенсионерка ограбила банк

Жительница американского штата Огайо пострадала от действий мошенников и отправила им свои сбережения. После она решила поправить свое финансовое положение, ограбив банк. При этом родственники знали о ее планах, но не восприняли их всерьез. Об этом сообщает USA Today.

Пенсионерка вломилась в отделение банка в городе Гамильтон и угрожала кассирам пистолетом, требуя отдать ей деньги. Забрав награбленное, женщина скрылась на автомобиле без номеров, но была вскоре задержана.

Ранее 74-летняя американка не имела проблем с законом, но несмотря на это, тщательно подготовилась к ограблению, раздобыла оружие, сняла номерные знаки и попыталась удалить приметную наклейку с машины, чтобы ее было сложнее отследить.

Родственники пожилой преступницы сообщили полиции, что не так давно женщина стала жертвой мошенников. Она говорила с близкими об ограблении банка, однако они не восприняли ее интерес к этой теме всерьез.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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