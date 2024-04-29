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Понедельник, 29 апреля 2024, 11:06 мск

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Илон Макс назвал «безумием» американскую помощь киевскому режиму

Фото: страница Маска в соцсети

Продолжение финансовой помощи киевскому со стороны США режиму являются «безумием» и огромной ошибкой. Об этом заявил известный американский бизнесмен Илон Маск. По его оценке, такими темпами конфликт не закончится никогда.

Таким образом Маск прокомментировал в соцсетях публикацию бизнесмена Дэвида Сакса, который сделал акцент на словах президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с США над соглашением о поддержке Киева на десять лет. По мнению предпринимателя, пакет помощи в размере $61 млрд – это лишь начало, и следующие два американских президента не смогут изменить этот курс.

Вашингтон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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