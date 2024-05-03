США предупредили об опасности китайских плавучих АЭС

Вашингтон увидел военные риски в намерении Китая обзавестись флотом плавучих атомных электростанций. Установки могут быть использованы для поддержки территориальных претензий КНР к соседям, передает Washington Post.

В настоящее время единственная в мире плавучая атомная электростанция находится в России. Однако Китай близок к завершению разработок по строительству плавучих АЭС, которые могли бы питать военные объекты на спорных территориях в Южно-Китайском море, такая перспектива подорвет региональную безопасность и стабильность. Об этом предупредил возглавляющий Индо-Тихоокеанское командование США адмирал Джон Акилино.

«Планируемое использование Китаем плавучих атомных электростанций может иметь потенциальные последствия для всех стран региона», – пояснил адмирал.

Источник издания в Госдепе отметил, что чем ближе Китай подходит к развертыванию плавучих АЭС, тем быстрее он сможет их использовать для угрожающих США действий. Кроме давних территориальных споров остаются вопросы по реализации существующих механизмов ядерной безопасности, которые еще предстоит решить.

Китай начал проектировать плавучие атомные энергореакторы в 2010 году, спустя шесть лет официальная газета правительства Global Times анонсировала размещение 20 реакторов в Южно-Китайском море для поддержки коммерции, разведки нефти и опреснения морской воды. Первоначально Пекин планировал запустить свою первую плавучую АЭС в 2021 году, но из-за выявленных проблем и замечаний регуляторов по поводу безопасности спуск на воду отложили.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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