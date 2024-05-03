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Тайвань предложил США совместные проекты по разработке оружия

Власти Тайваня предложили США внести остров в совместные программы по производству вооружений. С таким призывом выступила избранная замглавы тайваньской администрации Сяо Мэйцинь.

«Я ищу вашей поддержки по включению Тайваня в механизмы международного сотрудничества в рамках стратегии национальной оборонной промышленности Министерства обороны США», – цитирует Мэйцинь газета «Тайбэй шибао».

По ее словам, в настоящее время американский военно-промышленный комплекс производит продукцию в недостаточном объеме и не укладывается в сроки, что не отвечает глобальным потребностям. В связи с этим Мэйцинь предложила конгрессу США рассмотреть вопрос о включении острова в совместные механизмы производства вооружений.

Политик подчеркнула, что Тайвань сталкивается с множеством вызовов в различных сферах, в том числе в области кибербезопасности, телекоммуникационной инфраструктуры и информационных технологий, а также в окружающих его акваториях и воздушном пространстве. По ее мнению, США и Тайвань вместе смогут произвести «практически все, что угодно, эффективнее и надежнее, чем кто-либо в мире».

Тайбэй, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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