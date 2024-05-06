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В Бразилии число жертв наводнения выросло до 78

В Бразилии число погибших в результате наводнений выросло до 78. Пострадавшими признаны 175 человек, еще 111 пропали без вести. Об этом сообщает национальная служба гражданской обороны.

Сильные дожди обрушились на Риу-Гранди-ду-Сул. «Обновление на 19.21 5 мая. Пострадали 175 человек. Пропали – 111. Скончались – 78», – говорится в сообщении службы гражданской обороны в соцсетях.

По данным ведомства, наводнения в штате затронули более 850 тысяч человек.

Проливные дожди пошли в южном бразильском штате на границе с Уругваем неделю назад. В регион прибыла правительственная делегация главе с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Бразилиа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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