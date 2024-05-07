В Китае двое погибли, более 20 ранены при нападении в больнице

В Китае два человека погибли, еще около 20 пострадали при нападении в больнице. Об этом сообщают местные телеканалы.

Инцидент произошел в провинции Юньнань на юго-западе Китая. По предварительным данным, в медучреждении устроил бойню вооруженный ножом преступник.

«Пострадали 23 человека, двух из них спасти не удалось. Все пострадавшие доставлены в больницу», – говорится в сообщении телеканала «Байсин гуаньчжу».

Подозреваемого удалось задержать. Детали происшествия выясняются, проводится расследование.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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