В Китае двое погибли, более 20 ранены при нападении в больнице

В Китае два человека погибли, еще около 20 пострадали при нападении в больнице. Об этом сообщают местные телеканалы.
Инцидент произошел в провинции Юньнань на юго-западе Китая. По предварительным данным, в медучреждении устроил бойню вооруженный ножом преступник.
«Пострадали 23 человека, двух из них спасти не удалось. Все пострадавшие доставлены в больницу», – говорится в сообщении телеканала «Байсин гуаньчжу».
Подозреваемого удалось задержать. Детали происшествия выясняются, проводится расследование.
Пекин, Зоя Осколкова
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