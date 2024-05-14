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Евросоюз утвердил реформу по приему мигрантов из третьих стран

Евросоюз окончательно утвердил реформу, которая ужесточит правила приема мигрантов из третьих стран. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Сегодня Совет ЕС одобрил важнейшую реформу европейской системы предоставления убежища и миграции. Устанавливаются правила, которые позволят упорядочено управлять потоками прибывающих, создавать эффективные и единообразные процедуры, справедливое распределение бремени между государствами-членами», – указывается в документе.

Ранее Европарламент принял закон, получивший название «Пакт о миграции и предоставлении убежища». Норма направлена на борьбу с нелегальной миграцией и торговлей людьми. У стран блока будет два года на внедрение нововведений в национальные системы. Пакт предусматривает справедливое распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства «первой линии», сталкивающиеся с наплывом нелегальных переселенцев.

Напомним, в 2023 году границы Европейского союза перешло рекордное за последние семь лет число нелегальных мигрантов. По данным пограничников, в ЕС в прошлом году попали 355 300 нелегалов. Наибольшее число беженцев проникло в Евросоюз по Средиземному морю.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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