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В Стамбуле произошел пожар на Египетском рынке

В центре Стамбула произошел пожар на Египетском рынке. На месте работают несколько пожарных расчетов. Данных о пострадавших не поступало.

Огонь вспыхнул в дымоходе ресторана в районе Эминёню, а после перекинулся на крышу одного из зданий на базаре специй, сообщают местные СМИ.

К тушению пожара привлекли более 10 пожарных бригад. На данный момент нет информации о пострадавших.

Египетский базар – второй по величине рынок Стамбула, расположен в исторической части города. Он был построен в XVII веке. За последний год на рынке провели реконструкцию некоторых торговых рядов.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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