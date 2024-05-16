В США три человека погибли в авиакатастрофе

В США потерпел крушение легкомоторный самолет. Три человека погибли. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Авария произошла неподалеку от города Франклин в штате Теннесси. Самолет вылетел из города Батон-Руж штата Луизиана и направлялся в город Луисвилл штата Кентукки.

По последним данным, жертвами авиакатастрофы стали три человека.

По словам шерифа Марка Элрода, воздушное судно начало разваливаться еще до удара о землю. На месте работают оперативные службы, причина крушения устанавливается.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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